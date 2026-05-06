Considera factibles las medidas para generar RD$40,000 millones

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

El economista Nelson Suárez consideró ayer que son viables las medidas de ajustes y racionalización del gasto de un grupo de partidas presupuestarias, con las cuales el Gobierno busca generar RD$40,000 millones para enfrentar el impacto de la crisis provocada por el conflicto en Medio Oriente.

Sostuvo que si bien es cierto que el Gobierno se desenvuelve con un espacio fiscal limitado y limitante, “este ejercicio de ajustes y recortes parece demostrar que sí es posible, luego de una revisión y análisis de prioridades, generar niveles importantes de ahorro y eficiencia en el gasto público”.

Y agregó: “Lo criticable es que esto se haga solo bajo el influjo de una crisis debido al shock petrolero y no como una práctica permanente y sana de la gestión presupuestaria del Gobierno”.

Afirmó que los ajustes planteados afectarán, con la rebaja, las disponibilidades inicialmente aprobadas en el Presupuesto, pero no los gastos esenciales o de alta prioridad.

Explicó que los fondos disponibles para ajustar y obtener los RD$40 mil millones anunciados por el gobierno provendrán de las apropiaciones por RD$123,779.2 millones.

Planteó que la situación determinada por la crisis del Medio Oriente obliga a plantear nuevamente la necesidad de mejorar y fortalecer la sostenibilidad fiscal por medio de aumentar la confianza de los ciudadanos en el Gobierno, hacer una práctica permanente la gestión racional, eficiente, eficaz y transparente del gasto público.

Asimismo, favoreció la revisión profunda de la estructura organizativa y operativa del Estado, e impulsar la modernización y simplificación del sistema tributarios.