Construcción, sector de mayor empuje de crecimiento 3.5% enero

En el mes de enero, la economía tuvo una expansión interanual de 3.5 %, resultado principalmente del desempeño favorable del valor agregado real del sector construcción (7.6 %), manufactura local (3.4 %) y de las actividades del sector de servicios en su conjunto (3.5 %).

De acuerdo al Banco Central (BC), hoteles, bares y restaurantes tuvo un desempeño de 3.8 %, intermediación financiera, seguros y actividades conexas de 4.6 %, enseñanza 7.8 %, salud 5.8 %, servicios profesionales 4.0 % y otras actividades de servicios 3.5%.

Dijo que el crecimiento interanual del sector construcción se explica por una mayor ejecución en el gasto de capital por parte del sector público que cerró el 2025 en 2.9 % del PIB, 0.4 puntos porcentuales mayor al verificado en 2024 y por la inversión privada en proyectos residenciales, comerciales y turísticos. Indicó que la reactivación del componente privado ha estado influenciada en gran medida por las condiciones financieras más flexibles que ha promovido la política monetaria, reflejándose en tasas de interés activas más favorables.

“En ese tenor, en la medida en que continúe operando el mecanismo de transmisión de la política monetaria y se despejen los factores de incertidumbre que han afectado la inversión privada, unido a una mayor inversión pública, la economía estará en condiciones de cerrar el 2026 con un crecimiento en torno al 4.0 %, recuperando gradualmente su ritmo de crecimiento potencial en el mediano plazo”, explica.

Con relación al valor agregado de hoteles, bares y restaurantes, señala que el sector exhibió una variación interanual de 3.8 %, lo que responde en gran medida al incremento en la llegada de pasajeros no residentes vía aérea.

Precisó que la manufactura local creció 3.4 % en términos interanuales, explicado fundamentalmente por el comportamiento registrado en la fabricación de productos metálicos y de minerales no metálicos.

En cambio, la manufactura de zonas francas exhibió una variación interanual de -3.9 % y sus exportaciones totalizaron US$541.5 millones en el referido mes.

En tanto que la actividad de intermediación financiera, seguros y actividades conexas experimentó un crecimiento interanual de 4.6 % reflejando principalmente la expansión de 9.1 % del crédito dirigido al sector privado en moneda nacional y extranjera, equivalente a RD$211 mil millones adicionales con respecto a enero del año 2025.