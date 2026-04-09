Contraloría intensifica labor de fiscalización

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Contraloría General de la República (CGR) ha intensificado de manera significativa su labor de fiscalización mediante la implementación de un proceso sistemático de socialización de informes preliminares de auditoría con diversas instituciones del Estado, orientado a fortalecer la transparencia y el control en el uso de los recursos públicos.

El contralor general de la República, Geraldo Espinosa, resaltó que en un período menor a dos meses, el órgano rector del control interno logró completar y socializar 15 auditorías, marcando un hito en la capacidad operativa y técnica de la institución.

Entre las entidades que recientemente han participado en la presentación de sus informes preliminares figuran la Dirección General de Presupuesto (Digepres), el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (inabie), el Instituto Agrario Dominicano (IAD) y la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie).

El funcionario señaló la importancia de este mecanismo como herramienta esencial para fortalecer la supervisión institucional, y para que los incumbentes de los organismos auditados puedan presentar sus réplicas a los informes de auditorías.

“Estamos fortaleciendo la fiscalización de la ejecución de los recursos públicos en todas las instituciones del Estado y, al mismo tiempo, actuando de forma preventiva”, dijo.