Contraloría lanza “Alerta Segura CGR” y presenta transformación de sus procesos misionales

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La Contraloría General de la República presentó oficialmente su Plan de Transformación de los Procesos Misionales y dejó en funcionamiento la nueva plataforma de denuncias ciudadanas “Alerta Segura CGR”, con el propósito de fortalecer la eficiencia operativa de los procesos institucionales.

El discurso central estuvo a cargo del contralor general de la República, Geraldo Espinosa, quien destacó que la institución atraviesa uno de los procesos de transformación más importantes de su historia, orientado a consolidar una Contraloría más activa, moderna y cercana a la ciudadanía, con mayores capacidades de supervisión, auditoría y prevención de riesgos.

“Estamos construyendo una Contraloría moderna, enfocada en la prevención, en el fortalecimiento de los controles internos y en la supervisión eficiente de los recursos públicos, siempre en consonancia con la visión de transparencia impulsada por el presidente Luis Abinader”, expresó Espinosa.

Entre los principales avances de su plan de transformación citó la conversión de las Unidades de Auditoría Interna (UAI) en minicontralorías, es decir, en estructuras más robustas y funcionales dentro de cada institución pública; la ampliación de los mecanismos de supervisión material de obras, bienes y servicios; el fortalecimiento de las auditorías focalizadas basadas en riesgos; así como nuevos procesos automatizados para optimizar la revisión y aprobación de pagos del Estado.

Uno de los momentos centrales de la actividad fue el lanzamiento oficial de “Alerta Segura CGR”, una herramienta tecnológica diseñada para fortalecer la participación ciudadana en la prevención y detección de posibles actos de corrupción y mal manejo de los recursos públicos.

La presentación técnica de “Alerta Segura CGR” estuvo a cargo del señor André Barrantes, CEO de la empresa Shogun, quien explicó el funcionamiento operativo de la plataforma, sus protocolos de seguridad y los mecanismos tecnológicos implementados para garantizar la confidencialidad de las denuncias y la protección de los denunciantes.

La plataforma permitirá a cualquier ciudadano realizar denuncias de manera segura y confidencial, mediante un sistema especializado que garantiza protección de la información, trazabilidad y análisis técnico de cada caso por parte de la Unidad Antifraude de la Contraloría, liderada por Leónidas Radhamés Peña y un equipo de profesionales altamente calificado que le acompaña.

“Con Alerta Segura abrimos una nueva vía de participación ciudadana y fortalecemos la lucha preventiva contra la corrupción, brindando a la población una herramienta confiable, segura y transparente para denunciar irregularidades en la administración pública”, afirmó Espinosa.

El contralor también informó que desde el primero de enero hasta el 23 de abril del presente año han sido aprobados más de 48 mil libramientos de pago por un monto superior a los RD$567 mil millones, reduciendo significativamente los tiempos de respuesta de 9 a 3 días promedio.

El contralor junto al equipo de Antifraude

Asimismo, expuso los avances en materia de ampliación de la cobertura del control interno, resaltando que las Unidades de Auditoría Interna pasaron de 197 en el año 2021 a 284 en la actualidad, con la proyección de seguir expandiendo su alcance en distintas entidades gubernamentales.

Ambas iniciativas forman parte de las acciones de fortalecimiento institucional impulsadas por el Gobierno dominicano bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader, quien ha respaldado los procesos de modernización, transparencia y control preventivo llevados a cabo desde la Contraloría.

Alerta Segura CGR cuenta con el respaldo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mediante acuerdos previos de colaboración, alineados al componente 2 del Programa de Apoyo a la Agenda de Transparencia e Integridad en la República Dominicana (ProTransparenciaRD), para fortalecer el sistema de control interno y la gestión de recursos públicos.

La actividad reunió a funcionarios gubernamentales, organismos multilaterales y sectores vinculados a la transparencia y la rendición de cuentas del país, además de directores, encargados y colaboradores de la Contraloría General de la República.