Contraloría reduce un 60% del tiempo de procesamiento de las órdenes de pago

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La Contraloría General de la República conmemoró su 97 aniversario con una solemne misa de acción de gracias celebrada en la Catedral Primada de América, a cargo de monseñor Carlos Tomás Morel, arzobispo coadjutor, en la que fueron resaltados los logros en materia de control interno preventivo, transparencia y eficiencia en el tiempo de respuesta de los procesos.-

En su discurso ante decenas de colaboradores, el contralor general de la República, Geraldo Espinosa, destacó que “aunque la Carta Compromiso establece un plazo de nueve días para la revisión de libramientos a través del Sistema Unificado de Gestión de Pagos (Sugep), actualmente estos se están aprobando en un promedio de tres días, lo que representa una reducción de más del 60 % en el tiempo de procesamiento, impactando de forma positiva a proveedores y contratistas del Estado.

El contralor agradeció de manera especial a Dios, al señor presidente de la República, Luis Abinader, y a la sociedad misma, por la oportunidad que le ha conferido de conducir una institución con funciones transversales hacia todas las entidades del Poder Ejecutivo”.

En el ámbito del control preventivo, Espinosa citó la implementación de la Resolución núm. IN-CGR-RES-2026-0002 y su correspondiente circular operativa, que establece la supervisión material de los nuevos contratos de alquileres y arrendamientos de inmuebles en las instituciones públicas.

Desde la entrada en vigor de esta disposición, el 1 de marzo de 2026, la Contraloría ha recibido 38 solicitudes de inspección, de las cuales 33 han sido evaluadas, generando 28 autorizaciones de no objeción y 5 observaciones, mientras que otras 5 se encuentran en proceso. Estas operaciones representan un monto de RD$170.51 millones, evidenciando el alcance e impacto de este nuevo mecanismo de control.

Asimismo, el contralor reiteró la apuesta institucional por fortalecer las Unidades de Auditoría Interna Gubernamental (UAI), con el objetivo de convertirlas en verdaderas instancias de control preventivo dentro de cada entidad pública.

En ese sentido, destacó que, mientras en el año 2021 existían 197 unidades, actualmente la cifra ha ascendido a 284, lo que representa un incremento significativo en la cobertura del control interno. Sostuvo que tienen por meta concluir este año con la apertura de 15 nuevas unidades, algunas de las cuales ya han sido instaladas en el Ministerio de Justicia, la Dirección General de Dragas y la Dirección Nacional de Servicios Penitenciarios y Correccionales.

Otro de los anuncios relevantes realizados en el marco de la conmemoración fue el lanzamiento de la línea de denuncia ciudadana “Alerta Segura CGR”, prevista para el próximo 6 de mayo, como una herramienta adicional para fortalecer la participación social en la lucha contra la corrupción y el uso indebido de los recursos públicos.

Con esta iniciativa, la Contraloría busca ampliar los canales de interacción con la ciudadanía y promover una cultura de denuncia responsable, que contribuya a la detección oportuna de irregularidades.

La institución también aprovechó el escenario para reiterar su compromiso con los valores que orientan su accionar: integridad, eficiencia, confiabilidad, compromiso y transparencia, valores fundamentales para garantizar una gestión pública orientada a resultados y al bienestar colectivo.

Seguido del acto religioso se llevó a cabo una ofrenda floral en el Altar de la Patria, con el prósito de honrar la memoria de los héroes nacionales Ramón Matías Mella, Francisco del Rosario Sánchez, Gregorio Luperón y Antonio Duvergé; y de manera muy especial al padre de la patria, Juan Pablo Duarte, por su desprendimiento, sabiduría, comprensión del entorno, sacrificio y, sobre todo, por el inmenso amor por su país.

Estuvieron presentes el subcontralor general de la República, Cecilio Disla; el responsable de la Unidad Antifraude, Leónidas Radhamés Peña; el Responsable de Auditorías Especiales, Rolando Saldivar; así como los invitados especiales: Rómulo Arias Moscat, director de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental; el vicepresidente de la Cámara de Cuentas, Francisco Tamárez y el gerente general del Bandex, Catalino Correa, entre otras personalidades.