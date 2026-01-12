Convertir a las remesas en ríos no degradados

Publicado por Mario Mendez Creado: Actualizado:

Con la aplicación, que inició con la llegada del nuevo año, del impuesto del 1% a las remesas, el país debe redoblar los esfuerzos que ha comenzado a implementar con éxito, para reducir a un mínimo que alcance la calificación de lo verdaderamente marginal, del uso del efectivo en los envíos.

Además de la mayor transparencia y menor costo del envío de remesas a través de cuentas bancarias y de los canales digitales, la eliminación del efectivo libraría a los hogares y al país del pago del señalado impuesto, que aplica principalmente a remesas pagadas en efectivo o instrumentos físicos como giros postales, cheques de caja u otros documentos físicos similares.

Como resultado del esfuerzo combinado de las autoridades y de la banca y de otras instituciones financieras, el país ha reducido el uso del efectivo en los últimos años. Según algunas fuentes, para el año 2023 el uso del efectivo para enviar al país remesas se había reducido a 26.9%. Otras fuentes creen que aunque ha habido notables progresos, su uso es mayor. Pero en cualquier caso, lo que nos dicen esas informaciones es que todavía el uso del efectivo es de por lo menos un 25%, y lo debemos seguir reduciendo.

No obstante, son notables los esfuerzos de los bancos y otras instituciones financieras para que sean cada vez mayores las remesas que llegan a nuestro territorio vía canales no gravados: transferencias desde cuentas bancarias estadounidenses, envíos financiados con tarjetas de débito emitidas en EE. UU., envíos con tarjetas de crédito emitidas en EE. UU., pagos mediante monederos digitales o billeteras electrónicas y otros métodos electrónicos similares donde no se entrega efectivo al proveedor de remesas directamente.

Varios bancos han evolucionado hacia una solución digital completa con app y servicios móviles para enviar dinero desde el exterior sin necesidad de ir a una agencia física, facilitando transferencia desde móviles.

Algunos, incluso, promueven cuentas digitales 100% online (como “Cuenta Móvil”) que pueden recibir remesas sin tener que visitar una sucursal.

También hay bancos que han creado mecanismos para que quienes envían dinero desde el exterior depositen directamente en cuentas del receptor.

Aún más, la Asociación de Bancos Múltiples (ABA), junto con el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), han estado promoviendo activamente campañas de educación financiera para que la diáspora utilice transferencias bancarias digitales como alternativa a enviar remesas en efectivo, lo cual disminuye costos, aumenta seguridad y fomenta la bancarización.

Como parte de este esfuerzo, quizás sea conveniente que las estadísticas sobre remesas sean ofrecidas de manera segregada, incluyendo cuentas bancarias, canales digitales y efectivo. Esto permitiría el monitoreo de los avances en la reducción del efectivo.

Y es que las remesas que llevan vía cuenta bancaria o canal digital son ríos de agua no degradada, que llegan a su destino para convertir su suelo en oportunidades.