Convoca a mercado inmobiliario Summit

Noval Properties anunció la celebración del Noval Summit 2026, un encuentro que busca marcar un nuevo estándar en la industria del desarrollo inmobiliario, al reunir a líderes, expertos internacionales y voces influyentes del sector en una jornada centrada en la capacitación, el análisis estratégico y el fortalecimiento profesional de brokers en la República Dominicana.

La información fue dada a conocer por Andrés Melán, director de Marketing de Noval, quien resaltó que este encuentro está concebido como una plataforma de formación, actualización estratégica y conexión de alto nivel para brokers y actores clave del sector.

El evento, pautado para el 3 de marzo de 2026, busca también generación de espacios estratégicos de networking diseñados para propiciar conexiones de valor. Además, la jornada cerrará con un anuncio estratégico que complementará la experiencia formativa del día.