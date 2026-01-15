La Cooperativa Vega Real reporta un crecimiento histórico

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con un crecimiento de activos de 21.47% y una morosidad histórica de apenas 0.21%, la Cooperativa Vega Real cerró el año fiscal 2025 con indicadores que confirman su solidez financiera y la eficacia de su modelo de gestión cooperativa en la República Dominicana.

Al presentar los resultados del cierre fiscal 2025, la gerente general María Eugenia Acosta destacó que la cartera de crédito alcanzó DOP$12,440.1 millones, con un crecimiento interanual de 15.75%, beneficiando a 32,571 socios con créditos activos.

“Estos resultados reflejan una gestión enfocada en las personas, donde el crédito se convierte en una herramienta real para mejorar la calidad de vida de las familias, fortalecer el emprendimiento y dinamizar la economía local”, afirmó Acosta.

Por su parte, el presidente ejecutivo Yanio Concepción subrayó que este desempeño es el resultado de un trabajo institucional cohesionado y de un modelo de gobernanza participativo, basado en altos estándares de dirección, calidad y confianza comunitaria.

El impacto del modelo cooperativo de Vega Real se articula a través de sus 287 Distritos Cooperativos Comunitarios, una estructura territorial que permite canalizar los recursos financieros de forma organizada y equitativa hacia las comunidades, impulsando el desarrollo económico desde lo local.

Asimismo, Concepción informó que la cooperativa alcanzó activos totales por DOP$15,832.7 millones, lo que representa un incremento interanual de 21.47%, incluso en un contexto económico nacional retador.

“Este desempeño se sustenta en una administración prudente y responsable del riesgo, que nos ha permitido mantener niveles excepcionalmente bajos de morosidad y demostrar que el modelo cooperativo puede generar riqueza con sostenibilidad, inclusión y compromiso social”, expresó.

Con más de 155 mil asociados, presencia en siete provincias y una red de 25 oficinas, la Cooperativa Vega Real reafirma que el cooperativismo bien gestionado es un modelo financiero eficiente y una herramienta estratégica para el desarrollo local, la estabilidad familiar y la construcción de una economía social sostenible en la República Dominicana.