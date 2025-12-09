COOPROHARINA celebra su 34ª Asamblea y reafirma su compromiso

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Cooperativa de Servicios Múltiples Procesadores de Harina (COOPROHARINA) realizó su trigésima cuarta Asamblea General Ordinaria, un espacio fundamental para la evaluación anual de la gestión cooperativa y la definición de las líneas estratégicas que guiarán el accionar del próximo período.

Durante el encuentro, los socios tuvieron la oportunidad de revisar los informes administrativos, financieros y operativos mediante la memoria anual que se realiza para conocimiento de todos, reafirmando así el compromiso institucional con la transparencia y la participación democrática.

En el marco de la asamblea, se llevó a cabo el proceso de elección de los nuevos directivos con la votación de sus asociados para integrarán el Consejo de Administración, el Consejo de Vigilancia y el Comité de Crédito establecidos en sus estatutos.

Este proceso, realizado de manera ordenada y conforme a la normativa cooperativista y de ley, garantiza la continuidad de la misión de COOPROHARINA y el fortalecimiento de sus principios.

Las autoridades electas serán responsables de dar seguimiento a los proyectos en curso, impulsar nuevas iniciativas estratégicas y asegurar la conducción de la cooperativa en beneficio de todos sus asociados.

La celebración de la reunión es un paso significativo en elcompromiso permanente con la mejora continua y la consolidación institucional. COOPROHARINA reitera sudeterminación de seguir trabajando de manera conjunta, con responsabilidad y visión, para seguir impulsando el bienestar de los miembros y aportar al desarrollo.

“Estamos en desarrollo y crecimiento, y estableciendo un sistema de dirección horizontal, para fortalecer aún más la gobernanza y la integración de nuestros procesos operativos y estratégicos”, dijo el presidente de COOPROHARINA, Marino de Dios.

En el acto, Jorge Guerra Mirabal, representante de Idecoop resaltó la importancia de que el sector abrace la iniciativa legislativa del senador de la provincia Peravia, Julito Fulcar que crea el código cooperativo.

“Nosotros queremos dejar claro que el IDECOOP como órgano regulador está comprometido con el cooperativismo, y que vamos a hacer todos nuestro esfuerzo para sacar lo bueno de ese proyecto y por eso que quiero motivarlo a que formen parte de las discusiones sobre esta importante iniciativa”, señaló.

Por otro lado, el señor Julito Fulcar, presidente Advitan del Cooperativismo Dominicano, resaltó la loable labor que realiza COOPROHARINA, encargada de llevar el pan en las mesas de todos los dominicanos.

“Ojalá que todos los productos de la harina en la República Dominicana se sirvan desde aquí, porque esto además de llegar con transparencia es también con la eficiencia con la que se maneja esta institución; esto no es propiedad individual de nadie, esto es propiedad colectiva de cientos de personas, de hombres y mujeres que han abrazado esta modalidad de asociación económico-empresarial, un sector sumamente importante en el que hay que hay que hablar siempre para decidir todo lo que tiene que ver con los productos derivados de la harina en la República Dominicana”, subrayó.

Mientras que el director del Inabie el señor Rafael Adolfo Pérez resaltó la importancia del diálogo, la transparencia y el compromiso institucional en los procesos de contratación pública.

“Vengo en la mañana de hoy a ponerme a disposición de cada uno de ustedes agradecido por la maravillosa oportunidad de compartir este evento, pero al mismo tiempo también para entregar toda nuestra responsabilidad de que los procesos venideros de contratación de pan y galletas se hagan dentro del marco de la ley, del respeto, de la equidad, de la transparencia y ajustado también a las mejores prácticas de contratación pública para beneficio del sector y de los estudiantes”, precisó el funcionario.

Esta asamblea fue dedicada a Eva Rojas, quien fue presidenta del Consejo de Vigilancia y una gran cooperativista, que lamentablemente falleció en la tragedia del Jet Set, por lo que la institución aprovechó el espacio para realizar un homenaje póstumo en su memoria y la entrega de un reconocimiento a sus hijos por el legado que esta tuvo en vida.

Nuestra trayectoria y compromiso comunitario

Fue fundada y constituida, en asamblea constitutiva, el 27 de febrero de 1991 y autorizada mediante el Decreto No. 364-91, emitido por el poder ejecutivo el 25 de septiembre de 1991; amparada bajo la ley 127-64 de Asociaciones de Cooperativas de la República Dominicana.