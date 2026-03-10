Crédito bancario a mujeres creció 281% última década

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El crédito bancario otorgado a mujeres en República Dominicana casi se cuadruplicó en la última década, con un crecimiento acumulado de 281%, al pasar de RD$99,341 millones en 2014 a RD$378,968 millones al cierre de 2025.

Esto refleja una expansión sostenida del acceso de las mujeres al financiamiento dentro del sistema financiero dominicano, según datos recopilados por la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA).

La información forma parte de una nota técnica elaborada por la Dirección de Estudios Económicos y Bancarios de la ABA, en la que se analiza la evolución del acceso de las mujeres al sistema financiero dominicano y se destaca que, además del incremento en el financiamiento, las mujeres muestran un mejor comportamiento de pago.

En ese sentido, la ABA afirmó que, de acuerdo con datos de la Superintendencia de Bancos, la morosidad de los préstamos otorgados a mujeres se sitúa en 1.4%.

Explicó, además, que el crédito a mujeres como personas físicas incluye préstamos de consumo, hipotecarios y comerciales, lo que evidencia que el sistema bancario dominicano está atendiendo las necesidades financieras de las mujeres en distintos ámbitos, tanto para emprendimientos como para la adquisición de viviendas o el desarrollo de proyectos personales.

“Como resultado de esta dinámica, la participación femenina en la cartera de crédito del sistema bancario aumentó de 35% en 2014 a 39% en 2025, reflejando un progreso en la reducción de las brechas de acceso al financiamiento”, indicó la institución en una nota.