Crédito industrial fue de RD$164 mil millones

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A diciembre de 2025, el sector industrial registró 35,393 préstamos en el sistema financiero con un balance u cartera de crédito de RD$164,194 millones, con un crecimiento de 9.5%, equivalente a RD$14,310 millones.

Este crecimiento ha permitido que el financiamiento al sector industrial siga representando el 6.9% de la cartera total del sistema financiero dominicano, además de ser el tercer sector de mayor participación en la cartera comercial con un 12.6%, de acuerdo con el Informe banca e industria nacional 2026, publicado por la Superintendencia de Bancos (SB).

En cuanto al precio de los préstamos, las tasas de interés mantuvieron una tendencia descendente el año pasado, situándose en 10.4% promedio, para una reducción interanual de 0.8 punto porcentual, colocándose 5.7 puntos porcentuales por debajo del resto de los sectores.

Según el informe de la SB, este dinamismo del crédito al sector industrial fue impulsado por los préstamos en moneda extranjera, que registraron un crecimiento de 23.5%, cerrando el 2025 con US$938.6 millones, equivalentes al 36% del saldo total de la cartera.

Morosidad por debajo del promedio

El Informe banca e industria nacional 2026 revela que la morosidad de este importante sector productivo se colocó en 0.47% al cierre de 2025, registrando una variación de 0.03 punto base por encima del año anterior. No obstante, esta se encontró por debajo del promedio de los últimos cinco años (0.57%). El nivel de incumplimiento se mantiene por debajo del promedio del sistema financiero.

En términos de niveles de cobertura, el Loan-to-Value (porcentaje entre la cantidad del préstamo que se obtiene y el valor de la garantía tasable que se utiliza como garantía del préstamo) del sector se encontró en 42.6% en 2025, evidenciando así niveles de cobertura adecuados en caso de incumplimientos de pagos. Con respecto a la clasificación de riesgo de la cartera del sector, se destaca que a diciembre de 2025 el 94.3% del total tuvo clasificación Prime (A y B).

“El desempeño de la cartera de crédito destinada al sector industrial en el sistema financiero dominicano evidenció una evolución favorable en el período más reciente. Este comportamiento estuvo caracterizado por una expansión del crédito, impulsada principalmente por el dinamismo del financiamiento en moneda extranjera y condiciones financieras más favorables, en un contexto de reducción en las tasas de interés”, destaca el informe.