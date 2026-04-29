Crédito al turismo crece en los últimos tres años

Publicado por Kelvin Pascual Creado: Actualizado:

Cinco bancos del país han otorgado al sector turismo préstamos por US$4,859.2 millones en los últimos tres años, lo que demuestra la confianza de la banca dominicana en el sector y afianza su apoyo al desarrollo del mismo.

A diciembre del año pasado, el financiamiento del Banco de Reservas al turismo alcanzó los US$786.80 millones, el del Banco Popular US$442.5 millones , el de Banco BHD US$275. 4 millones, Banesco US$28.4 millones y el de Scotia Bank US$23.9 millones.

La banca mantiene una cartera de US$1,860 millones, RD$116,980 millones, al sector turístico al cierre de 2025.

Estos datos fueron presentados ayer por la Superintendecia de Bancos en el foro “Capital, Confianza y Crecimiento: Banca y Turismo”, organizado por la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) y Asociación Nacional de Hoteles y Turismo (Asonahores).

Allí se señaló que la banca múltiple tiene una participación de 98.2% en la cartera del crédito turístico y que, a su vez, el 89.3% del financiamiento a este sector se concentra en los principales 3 bancos múltiples, según el nivel de activo.

Indicó que al cierre del año pasado la cartera de crédito al sector turismo registró una morosidad de 0.87%, ubicándose entre las más bajas de la cartera comercial privada y reflejando un perfil de riesgo acotado en comparación con otros sectores económicos.

“El crédito al sector turismo mantiene un Loan-to-Value (LTV) inferior al de la cartera comercial, situándose en 31.9% a marzo de 2026, lo que refleja que por cada un peso prestado hay 3.13 pesos de garantía tasable”, explicó.

Dijo que la participación del crédito al turismo dentro de la cartera comercial se mantiene estable entre el 9.2-10.2%, lo que refleja la consolidación del turismo como un segmento relevante y recurrente dentro del portafolio crediticio del sistema bancario dominicano.

Además, al cierre del 2025, el financiamiento no bancario al sector turismo, canalizado a través de fondos de inversión cerrados, alcanzó US$1,231 millones, equivalente a cerca de un 66% de la cartera de créditos bancarios al sector.

Al hablar, la presidenta de la ABA, Rosanna Ruiz, destacó el valor agregado de la industria turística, que durante los últimos 35 años creció a un promedio anual de 6.6%, casi un 30% por encima de la economía dominicana.

Dijo que durante las últimas tres décadas, el crédito destinado al turismo creció a un ritmo anual promedio de 24%, lo que representa un incremento 60% más acelerado que el de la cartera del sector comercial, que fue de 15%.

“La participación del turismo en la cartera comercial pasó de 1.2% en 1996 a 9.2% en 2025. “Este porcentaje es aún mayor si solo consideramos los créditos en moneda extranjera, en donde el peso del turismo se eleva hasta el 21%”, agregó.