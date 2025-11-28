Créditos de Promipyme cerrarán RD$11,300 MM

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

La cartera de créditos de Promipyme cerrará este año en unos RD$11,300 millones, para un aumento de RD$2,600 millones términos absolutos y de un 31.2% en términos relativos. Hasta el corte del pasado miércoles la cartera de créditos ascendió a RD$10,747 millones.

La información fue ofrecida ayer por el director general de Promipyme, Fabricio Gómez Mazara, durante la presentación de su investigación “Banca, Microfinanzas y Crecimiento Económico, un modelo de cointegración con corrección de errores”.

Resaltó que Promipyme colocará este mes más de RD$1,450 millones en créditos productivos, una cifra impulsada por el respaldo directo del Gobierno. Del total, RD$950 millones corresponden a recursos de emergencia otorgados por el Ejecutivo y RD$500 millones provienen de los ingresos financieros propios de la entidad.

“Las recuperaciones promedio mensuales han sido de RD$640 millones, acumulando un total de RD$6,960 millones hasta el día de antier”, dijo

Destacó que se alcanzará “una histórica colocación de préstamos”, recordando que desde su llegada a la institución se han desembolsado RD$13,550 millones, de los cuales el 52% ha beneficiado a negocios liderados por mujeres.

Señaló que los resultados econométricos del citado estudio confirman la existencia de una relación de equilibrio de largo plazo entre la actividad económica (IMAE), el crédito bancario y el microcrédito.

Precisó que los resultados sugieren que el microcrédito constituye un canal eficaz de transmisión del crecimiento, amplificando los impulsos financieros del sistema bancario y traduciéndolos en expansión de la actividad económica con rezagos cortos y efectos acumulados sostenidos.

En las palabras de bienvenida, el presidente de la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopymme), Fernando Pinales, destacó el rol de Promipyme en beneficio de las mipymes.