Cree situación Venezuela tendría bajo impacto en RD

El director de la Escuela de Economía del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Richard Medina, consideró ayer que la intervención de Estados Unidos en Venezuela no tendrá impacto en el corto ni en el mediano plazo sobre los precios internacionales del petróleo.

Resaltó que Venezuela produce alrededor de 1 millón de barriles de petróleo diarios, mientras que el consumo mundial asciende a unos 105 millones de barriles diarios de petróleo y sus derivados. Por lo tanto, Venezuela aporta aproximadamente el 1% del combustible que se demanda a nivel global.

Planteó que se necesita una inversión en Venezuela entre US$10,000 y US$20,000 millones para aumentar la producción por encima de 1.5 millones de barriles diarios, por lo que ese objetivo resulta difícil de alcanzar en el corto plazo.

“A nivel de inversión, consideró que para que esta llegue a Venezuela debe esclarecerse aún más la situación política”, sostuvo.

El economista señaló que no observa impacto alguno en las cadenas de suministro que afectan al país como consecuencia de la intervención de Estados Unidos en Venezuela.

El pasado 3 de enero, Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, y lo trasladó a Nueva York.