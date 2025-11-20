Crowdfunding en RD: lo que nadie te dice sobre invertir en plataformas digitales

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

En el marco del estudio presentado por la maestra Hilda Feliz, docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), se abordaron los desafíos éticos y regulatorios que enfrenta el crowdfunding como herramienta de financiamiento para emprendedores y Mipymes en países emergentes, con especial énfasis en la República Dominicana.

Durante su ponencia, Feliz destacó que, aunque el crowdfunding representa una vía alternativa para acceder a capital fuera del sistema bancario tradicional, su desarrollo en el país se ve limitado por la falta de regulación efectiva y el desconocimiento ciudadano. Según datos compartidos, el 58% de la población desconoce cómo funciona este mecanismo, mientras que un 65.4% considera que puede fomentar la inclusión financiera.

Casos recientes de fraude

La académica citó dos casos emblemáticos que han generado alarma en el ecosistema financiero dominicano: el esquema Ponzi de “Bono” y el caso de “Harsberg Trading Cap”. Ambos utilizaron formatos similares al crowdfunding para captar fondos de inversionistas, pero terminaron siendo estructuras fraudulentas que provocaron pérdidas millonarias. “Estos casos evidencian cómo la falta de regulación permite que se camuflen esquemas Ponzi bajo la apariencia de plataformas colaborativas”, advirtió Feliz.

Marco legal insuficiente

Actualmente, la Ley Monetaria y Financiera establece que la captación de fondos puede interpretarse como intermediación financiera, lo que obliga a los proyectos a evitar actuar como entidades no autorizadas. Asimismo, la Ley de Sociedades Comerciales exige que cada iniciativa se constituya legalmente para atraer inversión y proteger a los aportantes. Sin embargo, estas normativas no contemplan de forma específica el crowdfunding, lo que genera vacíos legales y operativos.

Potencial para la inclusión

A pesar de los riesgos, el estudio subraya que el crowdfunding podría convertirse en una herramienta clave para democratizar el acceso al financiamiento, especialmente para emprendedores informales, mujeres, jóvenes y comunidades rurales. “La clave está en diseñar un marco regulatorio que proteja al inversionista sin sofocar la innovación”, concluyó la maestra.