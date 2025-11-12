Cuestiona coherencia sectores por valores cooperativos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Vega- En una intervención que generó profunda reflexión entre los asistentes, María Eugenia Acosta Abad, cuestionó la coherencia de algunos sectores del movimiento cooperativo que exigen una ley especial de regulación mientras “descuidan la práctica de los valores que definen la identidad del cooperativismo”.

La afirmación tuvo lugar durante en la puesta en circulación de su libro “Administración por Valores en las Cooperativas”,

El lanzamiento se realizó como parte de las actividades conmemorativas del 43 aniversario de la Cooperativa Vega Real, reafirmando el compromiso de la institución con la educación, la ética y la formación basada en valores.

Sobre la autora

María Eugenia Acosta Abad, es gerente general de la Cooperativa Vega Real, y es una reconocida líder del sector a nivel nacional en internacional, en 2024 fue exaltada al Salón de la Fama del Cooperativismo dominicano y reconocida por el Senado y la Alcaldía del estado de Massachusetts en USA.