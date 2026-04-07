David Collado advierte impacto en aerolíneas locales y anuncia reunión con Luis Abinader

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

Miami. Florida. EEUU. El ministro de Turismo, David Collado, manifestó su preocupación por la situación de las aerolíneas dominicanas ante el aumento en los precios del combustible, y anunció un próximo encuentro con el presidente Luis Abinader para abordar el tema.

“La situación que tenemos son las líneas aéreas locales. Esa es la otra preocupación, porque las líneas aéreas locales con este aumento del combustible se le hace muy difícil competir y le afecta económicamente”, expresó.

Indicó que ya se produjo un primer acercamiento y que continuarán las conversaciones con el Poder Ejecutivo y el sector.

“La semana próxima ya tuvimos un primer encuentro, la semana próxima vamos a tener un encuentro encabezado por el presidente de la República con las líneas aéreas dominicanas. A ver de qué manera podemos apoyarlos, ayudar en esto”, sostuvo.

El funcionario reiteró que, pese a este escenario, el turismo dominicano mantiene un desempeño positivo.

“Pero vuelvo y reitero, al día de hoy, Dominicana acaba de terminar con el mejor mes de marzo de la historia con un crecimiento de doble dígito. Lo que estamos proyectando en el mes de abril también es un crecimiento de casi doble dígito. Los hoteles siguen llenos”, afirmó.

Añadió que el país se mantiene competitivo dentro de la región en medio de la coyuntura internacional.

“Creo que dentro de esta crisis dominicana en el Caribe está mejor posicionado para esos pueblos que están quitando de otros destinos en el mercado europeo y lo están colocando dominicano. Al día de hoy estamos bien, pero somos parte del mundo. Hay un pa peque con una econom peque por lo cual estamos atentos y actuando con la madurez y con la madurez necesaria que requiere este momento”, dijo.

Llamado de Abinader

Sobre el llamado del presidente a la unidad nacional, Collado valoró positivamente la articulación entre sectores.

“Lo valoro de manera positiva, lo estamos practicando hoy. aquí está el dueño de Casa de Campos, aquí está el dueño de Punta Cana, aquí está el Banco Popular, aquí está el Banco Recema. La única manera es que los países salen hacia adelante con el diálogo, la única manera es que los países salen hacia adelante es con el diálogo no solo del sector privado, sino también de los sectores públicos, de los políticos y actuar con sensatez”, expresó.

Asimismo, se refirió al contexto internacional y sus efectos.

“Una guerra es una guerra, es una situación internacional que nadie tiene el control. No me quiero salir más de ahí porque soy ministro del privado”, concluyó.