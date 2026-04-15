¿Por qué no debes prestar tu cuenta bancaria: riesgos legales en RD?

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Lo que inicia como un gesto de solidaridad entre amigos o familiares puede transformarse rápidamente en una pesadilla legal.

Expertos en seguridad financiera reiteran que la cuenta bancaria es un instrumento personal e intransferible, y que cualquier movimiento registrado en ella es responsabilidad absoluta del titular.

A continuación, los profesionales de la plataforma ProUsuario de la Superintendencia de Bancos explicaron detalladamente por qué se debe evitar el préstamo de cuentas bancarias y el riesgo de que conlleva.

1. Tienes responsabilidad legal directa

Aunque no realices personalmente las operaciones, si la cuenta está a tu nombre, tú eres el responsable legal de todo lo que ocurra en ella. Esto puede resultar en:

- Ser objeto de investigación por operaciones sospechosas.

- Bloqueo preventivo o definitivo de la cuenta.

- Reportes a organismos de supervisión.

- Inclusión de tu perfil en listas de riesgo financiero.

- Procesos judiciales en tu contra.

- Deterioro de tu historial y reputación crediticia.

- Las entidades de intermediación financiera están obligadas a monitorear los movimientos y reportar transacciones inusuales o de posible origen ilícito.

2. Posible vinculación con delitos financieros

Muchas redes delictivas utilizan cuentas de terceros para ocultar el origen del dinero. Las cuentas prestadas son conocidas como “cuentas puente” o “cuentas mulas”.

Entre los delitos más frecuentes asociados a cuentas prestadas se encuentran:

- Lavado de activos

- Estafas o fraudes electrónicos

- Fraudes en redes sociales

- Suplantación de identidad

- Cobros de operaciones ilegales

- Aunque no tengas conocimiento del origen del dinero ni hacia dónde fue, tu cuenta puede ser utilizada como un canal para la realización de actividades ilícitas.

3. El “No sabía” no siempre es una defensa válida

Muchas personas creen que, si desconocen el uso que se le dará a la cuenta, no tendrán consecuencias. Desde el punto de vista legal y financiero, el titular de la cuenta es responsable de la custodia y del uso.

Recuerda que ese producto financiero tiene tus datos (tu nombre, tú documento de identidad, dirección, teléfonos de contacto). El desconocimiento no siempre exime de responsabilidad

4. Afecta tu reputación financiera

Las entidades de intermediación financiera evalúan constantemente el comportamiento de sus clientes.

La presencia de movimientos irregulares puede generar alertas internas y afectar tu relación con la entidad, influir en la aprobación de préstamos, el acceso a tarjetas, cuentas y productos; o incluso, afectar tu perfil de riesgo como cliente.

¿Qué hacer si alguien te pide prestada tu cuenta?

- Rechaza la solicitud. No importa que sea un familiar (un tío muy querido, un primo, un sobrino), tampoco a vecinos, amigos, ni a amigos de amigos.

- No permitas que otros reciban, transfieran o retiren dinero usando tu cuenta.

- No compartas tus accesos, tarjetas o PIN.

- Desconfía de cualquier oferta que implique usar tu cuenta como intermediaria.