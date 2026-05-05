Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Economía

Primer cuatrimestre

Déficit fiscal del Gobierno asciende a RD$23,188.8 millones

El déficit fiscal hasta el 24 de abril alcanzó los RD$50,122.3 millones, lo que significa que en seis días se redujo en RD$26,933.5 millones

El déficit fiscal del gobierno de Luis Abinader disminuyó a finales de abril.

El déficit fiscal del gobierno de Luis Abinader disminuyó a finales de abril.

Ubaldo Guzmán Molina
Publicado por
Ubaldo Guzmán Molina

Creado:

Actualizado:

En el primer cuatrimestre del año, el déficit fiscal del gobierno ascendió a RD$23,188.8 millones, resultado de gastos por RD$461,538.8 millones y de ingresos por RD$494,727.6 millones.

El déficit fiscal del Gobierno hasta el 24 de abril alcanzó los RD$50,122.3 millones, lo que significa que en seis días se redujo en RD$26,933.5 millones.

El Gobierno presupuestó un déficit fiscal de RD$280,575.3 millones para este año, según el informe de ejecución presupuestaria de la Dirección General de Presupuesto (Digepres).

El pago de intereses de la deuda pública ascendió a RD$103,739,2 millones, lo que representa un 1.2% del producto interno bruto (PIB).

El resultado primario fue de RD$80,550.4 millones, lo que representa un aumento de RD$28,323.6 millones en relación con el registrado hasta el 24 de abril de este año.

Para todo el año se presupuestó un resultado primario de RD$43,681.9 millones.

El Gobierno ha destinado RD$15,786.2 millones en construcciones en proceso.

Las instituciones con mayor inversión fueron el Ministerio de Educación, con RD$97,215.9 millones; seguido por el Ministerio de Salud Pública, con RD$53,135.7 millones, y la Presidencia de la República, con RD$32,948.4 millones.

En el primer cuatrimestre de este año, el gasto en consumo del Gobierno alcanzó los RD$152,647.5 millones.

Sobre el autor
Ubaldo Guzmán Molina

Ubaldo Guzmán Molina

Egresado en Comunicación Social por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha realizado numerosos cursos, entre ellos uno sobre Géneros Periodísticos, impartido por Miguel Ángel Bastenier en la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Alérgico al protagonismo y al exhibicionismo.
tracking