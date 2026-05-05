Déficit fiscal del Gobierno asciende a RD$23,188.8 millones

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

En el primer cuatrimestre del año, el déficit fiscal del gobierno ascendió a RD$23,188.8 millones, resultado de gastos por RD$461,538.8 millones y de ingresos por RD$494,727.6 millones.

El déficit fiscal del Gobierno hasta el 24 de abril alcanzó los RD$50,122.3 millones, lo que significa que en seis días se redujo en RD$26,933.5 millones.

El Gobierno presupuestó un déficit fiscal de RD$280,575.3 millones para este año, según el informe de ejecución presupuestaria de la Dirección General de Presupuesto (Digepres).

El pago de intereses de la deuda pública ascendió a RD$103,739,2 millones, lo que representa un 1.2% del producto interno bruto (PIB).

El resultado primario fue de RD$80,550.4 millones, lo que representa un aumento de RD$28,323.6 millones en relación con el registrado hasta el 24 de abril de este año.

Para todo el año se presupuestó un resultado primario de RD$43,681.9 millones.

El Gobierno ha destinado RD$15,786.2 millones en construcciones en proceso.

Las instituciones con mayor inversión fueron el Ministerio de Educación, con RD$97,215.9 millones; seguido por el Ministerio de Salud Pública, con RD$53,135.7 millones, y la Presidencia de la República, con RD$32,948.4 millones.

En el primer cuatrimestre de este año, el gasto en consumo del Gobierno alcanzó los RD$152,647.5 millones.