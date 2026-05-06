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Agrimensores

Denuncian exclusión planes ordenamiento territorial

Asodagrim advierte que sin estos profesionales se compromete la sostenibilidad del desarrollo

Víctor Torres

Víctor Torres

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Mayelin Acosta Guzmán

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Los agrimensores no están siendo tomados en cuenta en los proyectos de ordenamiento territorial del país, lo que limita la efectividad de la planificación y pone en riesgo el desarrollo sostenible, en zonas de alto crecimiento turístico.

Así lo advirtió el presidente de la Asociación Dominicana de Agrimensores (Asodagrim), Víctor Torres, al referirse a los planteamientos del sector turístico, incluyendo la Asonahores y los del empresario Frank Rainieri, quienes han insistido en la necesidad de un ordenamiento territorial efectivo.

El dirigente Víctor Torres sostuvo que “no puede existir ordenamiento territorial efectivo sin la participación activa del agrimensor”, al destacar que este profesional aporta la base técnica, legal y espacial sobre la cual se sustentan las decisiones de desarrollo.

Explicó que la agrimensura incide en aspectos como la densidad de construcción, la altura de las edificaciones y la capacidad de carga del territorio, al integrar variables físicas, ambientales y espaciales que determinan los límites del crecimiento.

Indicó que también contribuye en la planificación de infraestructura, movilidad y servicios básicos, mediante levantamientos topográficos y estudios geoespaciales que permiten anticipar problemas y organizar el uso del suelo.

Advirtió que en zonas como Bávaro y Punta Cana ya se evidencian presiones sobre la infraestructura, lo que atribuyó, en parte, a la falta de integración de estos profesionales en etapas tempranas.

Exhortó a las autoridades a incorporar a los agrimensores en la toma de decisiones, al considerar que el ordenamiento territorial es clave para equilibrar inversión, medio ambiente y calidad de vida.

Sobre el autor

Mayelin Acosta Guzmán

Periodista y economista graduada de la UASD. máster en Dirección y Organización de Proyectos de Nebrija y diplomados en Economía, ciberseguridad, turismo, periodismo digital, entre otros. Apasionada de curiosear con el mundo e informar veraz y oportunamente.
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