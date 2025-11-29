Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Descubre las tasas de cambio del dólar de hoy 29 de noviembre 2025: ¿Sube o baja?


Hoy el Banco Central fija el dólar a RD$62.94 para comprar y RD$63.57 para vender. Consulta las cifras actualizadas.

El Banco Central de la República informó que las tasas de cambio para la compra y venta del Dólar Estadounidense, de este 29 de noviembre de 2025, son de RD$62.9434/US$ y RD$63.5660/US$, respectivamente.

La entidad señaló que estas tasas son el promedio ponderado de las transacciones del mercado spot (efectivo, transferencias y cheques) para el día de hoy y excluyen operaciones en el mercado de derivados financieros.

Asimismo, informó que, de acuerdo a la Undécima Resolución de la Junta Monetaria de fecha 14 de agosto de 2003, la tasa de cambio a ser utilizada para la revaluación diaria de activos y pasivos en moneda extranjera será la referida tasa de compra del mercado spot.

