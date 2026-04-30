Despradel destaca peso de la manufactura en empleo y encadenamientos

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

La manufactura local se consolida como un eje clave del tejido productivo dominicano por su capacidad de generar empleo, encadenamientos productivos y valor agregado, afirmó el economista Roberto Despradel al presentar los resultados de un estudio sobre el sector.

Explicó que uno de los principales hallazgos es el efecto multiplicador de la industria, al señalar que por cada empleo directo que genera la manufactura local se crean 2.9 empleos indirectos. Indicó que el sector formal cuenta con más de 152,000 empleos, pero su impacto total supera los 585,000 puestos de trabajo en la economía.

Despradel destacó que esta dinámica está asociada a la fuerte integración de la manufactura con otros sectores, lo que refuerza su huella en el tejido productivo nacional.

Afirmó que, además de generar empleo, la industria presenta una alta propensión a las exportaciones y una significativa contribución fiscal.

En términos de actividad económica, señaló que el sector industrial en su conjunto, que incluye construcción, minería, manufactura local y zonas francas, aporta el 29 % del producto interno bruto (PIB), una de las participaciones más altas en comparación con países de América Latina y el Caribe.

Al detallar el comportamiento de la manufactura local, explicó que por cada RD$100 en ventas, el sector adquiere RD$42 en bienes y servicios locales, importa RD$29 y genera RD$29 de valor agregado nacional. Este patrón, indicó, evidencia su capacidad de dinamizar proveedores internos y fortalecer la economía.

Agregó que en el último año la manufactura local registró ventas superiores a RD$1,500 mil millones y realizó compras locales por más de RD$650 mil millones, al tiempo que aportó el 21 % de los impuestos internos del país.

En cuanto a la estructura empresarial, precisó que más de 7,000 empresas forman parte de la manufactura local, abarcando desde micro y pequeñas hasta grandes industrias. Asimismo, resaltó la diversidad del sector, reflejada en la existencia de más de 1,300 productos con el sello “Hecho en RD”.

Sobre el desempeño exportador, indicó que el 19 % de las ventas de la manufactura local se destina a mercados internacionales, alcanzando más de 100 países.

Reducción en participación del PIB

No obstante, advirtió que la participación de la manufactura en el PIB ha mostrado una ligera reducción en las últimas décadas, al pasar de alrededor de 13 % a cerca de 10 % del valor agregado. Atribuyó esta tendencia al mayor peso que han ganado los servicios en las economías.

El economista señaló que esta disminución plantea retos, debido a que una menor fortaleza industrial puede aumentar la dependencia de importaciones, especialmente en un contexto de cambios en el comercio internacional.

En ese sentido, sostuvo que la manufactura desempeña un rol estratégico al servir de enlace entre el sector agropecuario y los servicios, facilitando la integración productiva y el desarrollo económico.

Despradel consideró que, ante el escenario global actual, los países están retomando políticas para fortalecer su base industrial, por lo que proyectó un renovado impulso al crecimiento del sector en los próximos años.

Estos datos compartidos por Despradel provienen del estudio “El Tejido Productivo de la Industria Dominicana: Mapeo de Encadenamientos Productivos, Efectos Multiplicadores y Relaciones Interindustriales”, elaborado por la firma DASA y presentado hoy en un evento realizado por la Asociación Dominicana del país (AIRD) para celebrar su 64 aniversario y el Día de la Industria Nacional.