Destaca avances para agilización de permisos en el Cibao

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

La Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS) valoró los esfuerzos desarrollados para fortalecer y agilizar los procesos de aprobación de permisos ambientales en la región del Cibao, y destaca los avances alcanzados a partir del diálogo auspiciados con las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Según la institución, los avances en permisología ambiental han sido posible como parte de una agenda de escucha activa que ha encabezado el ministro Paíno Henríquez, orientada a identificar oportunidades de mejora y atender de manera directa las inquietudes en temas medioambientales de la ciudadanía.

La entidad empresarial que preside Marcos Santana reconoce la importancia de continuar optimizando los tiempos de respuesta en los procesos de permisología, con el objetivo de seguir impulsando la ejecución de proyectos de inversión, especialmente en el sector construcción, y contribuir al dinamismo económico de la región Norte.

Como parte de los avances, durante una reunión realizada en la sede de la ACIS con representantes del Ministerio y con la participación de los principales gremios del sector construcción, fueron presentadas diversas iniciativas orientadas a la modernización institucional.

Entre estas acciones se destacan la puesta en funcionamiento de la plataforma SIGEO RD, que integra información geoespacial para facilitar los procesos de análisis técnico.