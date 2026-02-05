Destaca liderazgo de la RD como destino de inversión

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El embajador de la Unión Europea (UE) en la República Dominicana, Raúl Fuentes Milani, destacó el excelente comportamiento de la economía dominicana y sus logros, conformándose en un lugar de liderazgo como destino de inversión, resaltando las inversiones en turismo de España de manera particular.

Resaltó que los países de la Unión Europea son socios confiables para la República Dominicana en estos tiempos de incertidumbre.

El diplomático hizo esas consideraciones durante una visita al gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, quien destacó que, con el reconocimiento y aval de los más elevados organismos económicos internacionales, el país está en disposición de acreditar sólidos fundamentos reflejados en la estabilidad de su sistema financiero, una posición externa y fiscal estable, un marco de política monetaria creíble y unas expectativas de inflación ancladas.

Valdez Albizu ofreció al embajador, quien estuvo acompañado por una comisión integrada por Damián Kaminski, jefe de la Sección Comercial y Mariana Ruiz, jefa de representación para el Caribe del Banco Europeo de Inversiones, una perspectiva de las oportunidades y beneficios que otorga la República Dominicana para incrementar los lazos comerciales y de inversión con los países miembros de la Unión Europea, destacando que este es un país en el que se puede apostar.

Con respecto a la inversión extranjera directa (IED), el gobernador resaltó que “alcanzó los US$5,032.3 millones al cierre de 2025, aumentando US$509.1 millones (11.3 %) en comparación con el año 2024.

Valdez Albizu señaló que “según cifras preliminares, los ingresos de divisas generados por concepto de IED, remesas, turismo, exportaciones de bienes y de otros servicios superaron los US$47,300 millones en 2025, lo que implica un aumento de unos US$3,400 millones respecto al 2024.