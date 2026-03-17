Destaca necesidad mejorar calidad combustibles

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La Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos (Acofave) destacó la necesidad de que la mejora en la calidad de los combustibles sea incorporada como una de las acciones prioritarias dentro de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC 3.0) que las autoridades nacionales prevén anunciar.

Esta medida contribuiría al cumplimiento de las obligaciones asumidas por RD como parte del Acuerdo de París y a los esfuerzos nacionales orientados a mitigar los efectos del cambio climático.

El gremio indicó que elevar los estándares de calidad de los combustibles es una medida clave para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones, mejorar la calidad del aire y disminuir la incidencia de enfermedades respiratorias y cardiovasculares asociadas a la contaminación ambiental.

Acofave expresó su preocupación por los parámetros vigentes para el gasoil regular comercializado en el país.

Aunque la norma NORDOM 415, que regula la calidad de este tipo de combustibles, fue actualizada el pasado 4 de septiembre de 2025 con la aprobación de la Comisión Nacional para la Calidad (Codoca), la misma aún permite un contenido de azufre de hasta 2,500 partes por millón (ppm), nivel significativamente superior a los estándares internacionales, dicen.

La entidad explicó que, en los principales mercados del mundo, el gasoil mantiene un límite máximo de 15 ppm de azufre, lo que representa una diferencia sustancial frente a la normativa ahora vigente en el país.

Esta brecha, agregó, tiene implicaciones directas en la calidad del aire, la salud pública y el medio ambiente.

Las emisiones que se emiten por el uso de gasoil de alto contenido de azufre favorece la formación de lluvia ácida, fenómeno que incide en el deterioro de infraestructuras, afecta los suelos agrícolas y puede provocar daños a la producción agropecuaria.

En ese sentido, la entidad señaló que el país requiere definir un cronograma claro y progresivo que permita la adopción gradual de los estándares internacionales, garantizando que el gasoil comercializado en las estaciones de expendio cumpla con el límite máximo de 15 ppm de azufre.