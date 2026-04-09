Destacan aspectos favorecen crecimiento laboral mujeres

Publicado por Amarilis Castro Creado: Actualizado:

La necesidad de entornos de apoyo, trabajo flexible y salud mental son aspectos claves para fomentar el crecimiento sostenible de las mujeres en las organizaciones, de acuerdo a un estudio de Deloitte.

El informe “Mujeres en el trabajo: Una perspectiva global”, que en su quinta edición recoge las experiencias de 7,500 mujeres en 15 países, entre los que se encuentra República Dominicana, y ofrece una radiografía clara de lo que hoy está definiendo su permanencia, bienestar y crecimiento profesional en los entornos laborales.

Entre los resultados más relevantes para el mercado laboral, el informe identifica cuatro condiciones que las mujeres consideran habilitadoras de su éxito: 43% destaca que el apoyo organizacional impulsa su desarrollo profesional, 37% considera clave la modalidad híbrida, 32% subraya la importancia de que los empleadores no excedan la jornada laboral y 28% resalta la necesidad de contar con un entorno de trabajo física y psicológicamente seguro. “Estas cifras plantean una agenda concreta para organizaciones que buscan fortalecer su cultura, competitividad y retención de talento”.

Finanza y cuidado

Otro tema que ocupar un lugar central es la preocupaciones financieras.

El informe de Deloitte indica que 47% de las mujeres menciona la seguridad financiera futura como su prioridad personal principal, y el costo de vida y cuidado infantil o de personas adultas figura entre las inquietudes más recurrentes.