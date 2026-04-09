Destacan liderazgo de Yubelkis Ramírez tras ser reconocida como Leading Women Dominicana 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Banco de Reservas de la República Dominicana resaltó el liderazgo, la trayectoria y el impacto profesional de su vicepresidenta de Mercadeo, Yubelkis Ramírez, tras ser distinguida como una de las Leading Women Dominicana 2026, un reconocimiento que exalta a mujeres influyentes en la industria de la comunicación, el marketing y la publicidad.

La distinción forma parte del programa internacional Leading Women, impulsado por Ad Age y Adlatina, en alianza con la Asociación Dominicana de Empresas de Comunicación Comercial (ADECC), que reconoce a profesionales con destacada trayectoria y capacidad de generar transformación en sus organizaciones y en el entorno empresarial.

En esta segunda edición en República Dominicana, fueron seleccionadas destacadas ejecutivas por su visión estratégica, innovación y aportes al fortalecimiento de marcas y negocios en el país, entre ellas Ramírez, quien ocupa la vicepresidencia de Mercadeo de Banreservas.

El presidente ejecutivo de la institución, doctor Leonardo Aguilera, valoró el reconocimiento otorgado a Ramírez y destacó que su trayectoria refleja el compromiso con la excelencia, la innovación y el fortalecimiento de la marca institucional.

Yubelkis Ramírez recibiendo su premio

“Este reconocimiento a Yubelkis Ramírez reafirma la importancia del talento humano en nuestra organización y el papel fundamental que desempeña el liderazgo femenino en la construcción de una banca moderna, cercana y orientada a resultados. Su gestión ha contribuido significativamente al posicionamiento de Banreservas como referente del sistema financiero nacional”, expresó.

La institución financiera destacó que Ramírez cuenta con una sólida trayectoria de más de dos décadas liderando estrategias de mercadeo en distintos sectores, integrando creatividad, análisis y visión estratégica para impulsar el posicionamiento de marcas y generar resultados sostenibles.

Asimismo, subrayó que su gestión ha sido determinante en la consolidación de Banreservas como El Banco de todos los dominicanos, fortaleciendo su cercanía con los clientes y su conexión con los distintos sectores productivos del país.

Banreservas reafirma con este reconocimiento su compromiso con el talento humano, la equidad de género y el impulso de liderazgos que contribuyen al desarrollo económico, social y empresarial de la República Dominicana.