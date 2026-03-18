Destacan oportunidad ofrece turismo para producción local

Publicado por Kelvin Pascual Creado: Actualizado:

El impacto que tiene el sector turístico en toda la República Dominicana ha facilitado que empresas de todo tipo participen en la cadena de valor, creando más oportunidades que aprovechar para la producción nacional.

Así lo señalaron Lucile Houellemont, Lina García y Rosanna Ruiz, que participaron en un panel del Foro Mujeres de Impacto, organizado por la Asociación de Hoteles y Turismo (Asonahores).

De acuerdo con Houellemont, presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, según las cifras oficiales, el sector hotelero compra RD$139 mil millones al año y genera 106 mil empleos directos, números que son muy importantes para la economía del país.

Mientras que para Lina García, presidenta de Envases Antillanos, la conexión del turismo con la industria local ha sido bastante importante, porque, dijo, el círculo virtuoso de encadenamiento productivo crea mucho valor.

“El turismo lo vemos como una exportación interna. En la medida en que podamos fortalecer esa cadena de valor, crecerá el turismo, la agroindustria el campo y la economía dominicana”, señaló.

Aunque precisó que hay grandes oportunidades, pero también grandes retos.

Asimismo, la presidenta de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA), Rosanna Ruiz, dijo que el turismo constituye un sector estratégico para la banca dominicana, porque mueve toda la economía.