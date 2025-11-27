Un destello de esperanza para consumir menos carne

Publicado por Mario Mendez Creado: Actualizado:

A veces en el país solemos actuar cuando tenemos encima la urgencia, no de manera preventiva.

De ahí que corramos el riesgo de enfrentarnos a la indiferencia como reacción cuando abordamos temas como el de sugerir la búsqueda de alternativas para sustituir alimentos que tienen un gran impacto ecológico o son vulnerables a virus y plagas, como es el caso de la carne, y la producción bajo amenaza por creciente costos.

Lo planteamos a propósito de este destello de esperanza: el aporte que acaban de hacer científicos de la Universidad de Jiangnan, en China, quienes —utilizando una tecnología de edición genética sin introducir ADN externo, conocida como CRISPR— lograron crear una nueva cepa del hongo Fusarium venenatum, denominada FCPD, apta para el consumo humano y con texturas y sabores naturales muy similares a los de la carne. Su uso alimentario ha sido sometido a pruebas en numerosos países, como el Reino Unido, China y Estados Unidos.

Es una innovación a la que, como otras que han surgido o pudieran surgir, se debe dar seguimiento para ir reduciendo la dependencia de la nutrición de la carne.

Este hongo con sabor a carne, pero sin vacas, que podría ser la proteína del futuro, enfrentar sus desafíos, sobre todo regulatorios y porque su producción requiere de grandes inversiones, ya que las esporas se cultivan en enormes tanques metálicos llenos de un sustrato compuesto de azúcar y nutrientes como el sulfato de amonio.

Pero sus costos, tanto financieros como ecológicos, podrían resultar menores, por lo que no hay razones para que seamos indiferentes.

En primer lugar, está la presión sobre los costos de los insumos para la producción de carne animal (subida de precios de los combustibles y la electricidad, así como del costo logístico).

En segundo lugar, las enfermedades o brotes son una amenaza para la producción sostenible de carne animal.

También existe la presión por buscar alternativas más sostenibles desde el punto de vista ambiental y climático, debido, sobre todo, a los altos niveles de emisiones asociados a la producción de carne animal. Para nuestro país, esto adquiere aún mayor relevancia porque nos encontramos en una de las regiones más afectadas por el aumento de la temperatura y los eventos extremos.

La ganadería es vulnerable al calor extremo, a la escasez de agua y al aumento de enfermedades. Los compromisos climáticos serán más estrictos (metano, emisiones agrícolas) y los mercados internacionales comenzarán a penalizar los productos con alta huella de carbono.

De ahí la importancia de reducir gradualmente la dependencia de la nutrición humana de la carne animal.

No hacerlo es seguir mirando el plato de siempre, sin notar que la tierra nos susurra que ya no puede cargar con tanto.