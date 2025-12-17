Santo Domingo 0ºC / 0ºC
DGII supera la evaluación de OCDE sobre confidencialidad

OCDE resaltó la madurez institucional de la DGII, así como los avances significativos en materia de tecnología y seguridad

DGII (1)

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) superó con éxito la evaluación de confidencialidad y salvaguarda de datos de los intercambios automáticos de información del Reporte País por País, correspondiente a la Acción 13 del Proyecto contra la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (BEPS) que recibe y administra la institución.

La evaluación se realizó del 9 al 11 de julio 2024 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la cual se enmarca en las acciones asumidas por el país en materia de transparencia fiscal internacional.

Durante el proceso de evaluación se analizaron los controles y procedimientos de seguridad, confidencialidad y protección de las informaciones recibidas por intercambio automático. Se evidenció que existe un enfoque bien definido para gestionar los incidentes de tecnología de información y de seguridad.

En el proceso participaron diversas áreas estratégicas de la institución, incluyendo las gerencias de Tecnología y Comunicaciones, Recursos Humanos, Infraestructura y Logística y Auditoría, así como los departamentos de Fiscalidad Internacional y Seguridad de la Información y Monitoreo, evidenciando un enfoque integral y coordinado en la gestión de la información tributaria.

En el documento, la OCDE resaltó la madurez institucional de la DGII, así como los avances significativos en tecnología y seguridad de la información, reafirmando el compromiso del país con las mejores prácticas en transparencia fiscal a nivel global.

