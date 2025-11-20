DGA fortalece sus controles internos junto a Contraloría

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Dirección General de Aduanas (DGA) trabaja en el fortalecimiento de sus controles internos, con el acompañamiento de la Contraloría General de la República Dominicana, capacitando a su personal sobre la gestión estratégica interna.

Mediante la capacitación “enfoque estratégico para la gestión del control interno institucional”, la DGA busca que sus directores, asesores y colaboradores, en especial los vinculados a la Gerencia Administrativa y Financiera, eleven su conocimiento en cuanto a control previo y la fiscalización.

El director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, destacó la labor de la Contraloría que contribuya con los controles internos de todas las instituciones del Estado, pero en específico en la Dirección General de Aduanas.

El contralor general de la República, Félix Santana, indicó que a medida que los colaboradores externos de la Contraloría conocen los procedimientos y se actualizan para sus auditorías, se fortalece la fiscalización y las auditorías que realiza esa entidad en beneficio del manejo eficiente de los recursos públicos, tanto los obtenidos mediante captaciones directas como los emanados por el Presupuesto del Estado.

Mientras tanto, el curso impartido por la Escuela del Control Interno de la Contraloría está fundamentado en la circular 2025009, que pone a disposición en programa enfoque estratégico para la gestión del control interno para las instituciones bajo el ámbito de la Ley 10-07 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de Contraloría General.