Dgcine comparte resultados del estudio personal sector cine

La Dirección General de Cine (Dgcine) presentó los resultados del Levantamiento Sectorial de Capital Humano 2025 (LSCH), en el que se destacó que la tasa de respuesta de productores, productores de línea y encargados departamentales incrementó en un 36% respecto al año anterior.

Este aumento refleja un mayor compromiso del sector con los procesos de evaluación y planificación estratégica y pondera nuevas oportunidades de formación para el talento emergente.

El Levantamiento Sectorial se ha realizado anualmente desde año 2021, identificando las funciones o puestos de trabajo con limitaciones de personal calificado en las diferentes áreas cinematográficas. Además de tener una base que sirva para evaluar la percepción de calidad del capital humano y generar insumos para diseñar programas formativos alineados con las necesidades reales de la industria audiovisual dominicana.

El encuentro encabezado por la directora general de la Dgcine, Marianna Vargas Gurilieva, al que asistieron representantes de las principales entidades formativas y académicas del país, tuvo como propósito socializar los hallazgos del estudio y fortalecer la articulación interinstitucional para la planificación de la oferta formativa del próximo 2026, bajo la coordinación del departamento de Capacitación y Formación de la institución.

Los datos confirman que la percepción sobre la calidad del cine dominicano se mantiene muy positiva y estable, consolidando la reputación del talento local como un pilar de la industria. De igual forma, se identificaron posiciones con oportunidades de mejora y áreas con mayor demanda laboral, insumos esenciales para la actualización continua de la oferta formativa.