La DGII recaudó RD$2,986.7 millones renovación marbete

Con la renovación de Impuesto de Circulación Vehicular (marbete), la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) recaudó RD$2,986, 753,500.00, lo que representa un cumplimiento del 86 % de la meta establecida.

Así lo informó ayer la institución al indicar que un total de 1,784,234 propietarios de vehículos de motor renovaron a tiempo.

La DGII explicó que 2,086,756 vehículos se encontraban hábiles para renovar en este período, con una recaudación estimada de RD$3,433,806,000.00, quedando pendientes de renovación 302,522 vehículos, equivalentes al 14 % del total.

Del total de marbetes renovados, 1,574,955 se realizaron a través de las entidades financieras autorizadas, 167,496 mediante Internet (portal web y la aplicación DGII Móvil) y 41,783 en las colecturías de la institución.

Al comparar el recaudo de esta temporada con el correspondiente al período 2024-2025, la DGII indicó que se registra un crecimiento de 4.77 %, equivalente a RD$136,053,000 adicionales.

Informó que las ventas por Internet culminaron el 18 de enero, mientras que el plazo para renovar sin recargos en las entidades de intermediación financiera venció el 31 de enero.

La DGII comunicó que desde ayer, el marbete se venderá con el recargo correspondiente, en las 47 entidades financieras autorizadas, así como en las colecturías de Villa Vásquez, provincia Montecristi, y Sánchez, provincia Samaná.