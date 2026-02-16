Diálogo consensuar sobre Ley Residuos Sólidos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Yayo Sanz Lovatón, se reunió con representantes de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina (Anadegas) y el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), Iván García, como parte del proceso de diálogo abierto que impulsa el Gobierno para consensuar mejoras a la Ley de Residuos Sólidos.

Durante la reunión, los representantes del sector detallista de combustibles expusieron sus consideraciones sobre las contribuciones anuales incluidas en la estudiada Ley 98-25, que procura fortalecer la gestión integral de los residuos, mejorar los mecanismos de reciclaje, valorización y garantizar una mayor articulación entre el Estado, sector privado y los gobiernos locales.

Yayo reiteró que el Gobierno mantiene un proceso de escucha activa con los sectores productivos, con el objetivo de construir soluciones equilibradas que permitan fortalecer la gestión ambiental del país, sin afectar la sostenibilidad de las actividades económicas.

“La visión es clara: avanzar hacia un modelo responsable de manejo de residuos sólidos, donde cada sector aporte de manera justa, expresó. Se abordaron, además, los mecanismos de financiamiento del sistema nacional de manejo de desechos, incluyendo la contribución especial anual y las tasas municipales vinculadas a la recolección y disposición final, procurando asegurar que esos recursos se utilicen para fortalecer la gestión ambiental.