DIGEMAPS fortalece su sistema regulatorio al ingresar al ICH e IPRP en Singapur

La Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS) da un paso de avance al lograr ingresar al Consejo Internacional de Armonización de los Requisitos Técnicos de Productos Farmacéuticos para Uso Humano (ICH) y al Programa Internacional de Reguladores Farmacéuticos (IPRP), fortaleciendo así la modernización del sistema regulatorio y el acceso seguro a productos de salud.

Para la DIGEMAPS, como entidad reguladora nacional de medicamentos, dispositivos médicos, alimentos, cosméticos y otros productos sanitarios en República Dominicana, estas membresías extranjeras constituyen especial relevancia porque demuestra que el compromiso con la calidad es reconocido a nivel internacional.

La aceptación se produjo durante la asamblea celebrada esta semana en Singapur, tras la exposición estratégica realizada por el Director de Gabinete de DIGEMAPS, Darwin Marcelo, quien presentó los avances, capacidades técnicas y el compromiso del país con la armonización regulatoria internacional.

Durante su intervención, el señor Marcelo destacó que “nuestra intención de ser parte del IPRP y del ICH es fuerte, y lo más importante es nuestro compromiso con la cooperación internacional, la ciencia y la mejora continua. Para DIGEMAPS, formar parte de estas iniciativas es un paso clave para modernizar nuestro sistema regulatorio y proteger a más de diez millones de dominicanos”.

Además, Darwin Marcelo resaltó los avances logrados en los últimos años, incluyendo la reducción de más del 40% en los tiempos de registro sanitario, la mejora de plataformas digitales, el fortalecimiento técnico del personal y su participación activa en redes como IMDRF y Red PARF.

Con su incorporación a ICH e IPRP, la República Dominicana podrá adoptar estándares internacionales, fortalecer la cooperación con autoridades regulatorias confiables, mejorar la evaluación de productos complejos y acelerar el acceso seguro y oportuno a medicamentos innovadores y dispositivos médicos.

“Como DIGEMAPS, reafirmamos nuestro compromiso con la colaboración, la transparencia y la mejora continua de los servicios para todos nuestros usuarios, siempre en favor de la calidad y la salud de los dominicanos”, dijo el director de Gabinete en nombre del director Marcos Balaguer, al concluir su ponencia en Singapur.

¿Por qué es importante formar parte del IPRP e ICH?

Ser miembro de estas plataformas internacionales es importante porque ayudan a los países a mejorar sus sistemas regulatorios mediante la cooperación, la ciencia y el intercambio de experiencias, pero, además, permiten adoptar directrices internacionales que mejoran la calidad y la seguridad de los medicamentos y productos médicos.

Otro valor agregado es que fortalece la confianza en autoridades regulatorias, agilizando y haciendo más eficientes los procesos, al recibir apoyo técnico en áreas como inspecciones, ensayos clínicos y evaluación de calidad.

Formar parte de estas plataformas internacionales también ayuda a mejorar la toma de decisiones utilizando estándares científicos globales y las mejores prácticas y también facilita el acceso a productos innovadores, seguros y eficaces para la población dominicana.

Otro punto a favor es que permite desarrollar una mayor capacidad para evaluar productos complejos, incluyendo dispositivos médicos biotecnológicos y de alto riesgo.

La participación en la ICH y el IPRP permite a la DIGEMAPS demostrar el compromiso con la transparencia, la colaboración internacional y la mejora continua. Esto significa un paso clave para modernizar el sistema regulatorio y proteger a más de diez millones de dominicanos.