Leonardo Aguilera resalta capacidad del país para atraer inversión extranjera pese a incertidumbre global

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Santo Domingo. – El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, doctor Leonardo Aguilera, destacó la capacidad que tiene el país para atraer inversión extranjera directa (IED), a pesar de la incertidumbre internacional derivada de conflictos bélicos y otros factores adversos.

Dijo que el incremento sostenido de la IED en los últimos años es un reflejo de la confianza que genera la administración del presidente Luis Abinader.

Indicó que la aplicación de políticas públicas transparentes y el fortalecimiento de la seguridad jurídica hacen que los inversionistas miren a la República Dominicana como un destino confiable para sus capitales.

El doctor Aguilera se refirió al reciente informe del Banco Central, en el que se destaca que, en el primer trimestre de este año 2026, la IED alcanzó los US$1,536.7 millones.

De acuerdo con el organismo monetario, esta cifra representa un incremento de US$92.2 millones en comparación con el mismo período del año anterior.

“Un dato sobre el que debemos enfatizar es que, del monto de la IED en el período, US$1,046 millones corresponden a nuevos aportes de capital por parte de los inversionistas, lo que pone de manifiesto el interés que los inversores extranjeros tienen por nuestro país”, expresó.

El reconocido economista y ejecutivo bancario destacó que el incremento de la IED se produce cuando la propia Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad) ha observado una tendencia a la baja en toda la región.

“Nos alienta que, contrario a la advertencia de la Unctad, nuestro país continúe a la vanguardia en la captación de inversión extranjera directa, lo cual indica que la confianza en la resiliencia de la República Dominicana sigue siendo un factor determinante para afianzarnos como destino de nuevos capitales”, sostuvo Aguilera.

Al referirse a la distribución sectorial revelada por el Banco Central, según la cual el turismo captó el 22.5 % de los ingresos de IED, el doctor Aguilera recordó que este continúa siendo uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional, en el cual el Banco de Reservas tiene la mayor incidencia.

Indicó que Banreservas se ubica como líder en el financiamiento a este sector, con una diversificación estratégica en cuanto a oferta turística y zonas geográficas, de modo que el desarrollo alcance a más regiones.

El doctor Aguilera se mostró satisfecho con las proyecciones de la IED para este año 2026, durante el cual se espera que las cifras se sitúen en torno a los US$5,200 millones, superando los ingresos de US$5,032.3 millones registrados en 2025.