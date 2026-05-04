El dólar se acerca a los RD$60 en República Dominicana: estas son las tasas para este 4 de mayo

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El dólar estadounidense se mantiene cercano a la barrera de los RD$60 en República Dominicana, de acuerdo con las tasas de referencia establecidas por el Banco Central, vigentes para este 4 de mayo de 2026.

Según el informe oficial del Departamento Internacional, la tasa de cambio para la compra del dólar se sitúa en RD$59.3886, mientras que la venta alcanza los RD$59.9485. Estas cifras corresponden al cierre del 1 de mayo y servirán como referencia para las operaciones cambiarias hasta el próximo 5 de mayo.

El organismo explicó que estos valores responden al promedio ponderado de las transacciones del mercado spot, que incluye operaciones en efectivo, transferencias y cheques, excluyendo los movimientos en el mercado de derivados financieros.

Asimismo, el Banco Central recordó que la tasa de compra del mercado spot es la utilizada para la revaluación diaria de activos y pasivos en moneda extranjera, en cumplimiento de disposiciones de la Junta Monetaria.

El comportamiento del dólar continúa siendo un indicador clave para la economía local, impactando sectores como el comercio, las importaciones y el costo de vida, en un contexto donde el tipo de cambio se mantiene relativamente estable, aunque próximo a un nivel simbólico para el mercado.