Mercado cambiario
El dólar hoy 06 abril 2026: la tasa que marca el inicio de la semana
El Banco Central informa las tasas de cambio del Dólar hoy: RD$60.55 a la compra y RD$61.19 a la venta.
El Banco Central de la República informó que las tasas de cambio para la compra y venta del Dólar Estadounidense para este 06 de abril de 2026, son de RD$60.5538/US$ y RD$61.1897/US$, respectivamente.
La entidad subrayó que estas tasas son el promedio ponderado de las transacciones del mercado spot (efectivo, transferencias y cheques) para el día de hoy y excluyen operaciones en el mercado de derivados financieros.
Asimismo, señaló que, de acuerdo a la Undécima Resolución de la Junta Monetaria de fecha 14 de agosto de 2003, la tasa de cambio a ser utilizada para la revaluación diaria de activos y pasivos en moneda extranjera será la referida tasa de compra del mercado spot.