Dólar en República Dominicana: tasas de compra y venta

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El mercado de divisas en la República Dominicana mantiene su curso legal y operativo según los últimos informes oficiales. El Banco Central de la República Dominicana ha comunicado los valores de referencia que regirán las transacciones cambiarias durante este fin de semana, abarcando desde el cierre del viernes hasta el lunes 22 de diciembre de 2025.

De estricto acuerdo con el Literal b, Artículo 59 del Reglamento Cambiario de la Ley Monetaria y Financiera Número 183-02, la institución financiera estatal establece que la tasa para la compra del dólar estadounidense se sitúa en RD$62.3271 por cada unidad. Por otro lado, la tasa destinada a la venta de la moneda extranjera queda fijada en RD$62.8637 por cada dólar.

Estos niveles de precio son el resultado del promedio ponderado de las transacciones realizadas en el mercado spot, que incluye las operaciones efectuadas mediante efectivo, transferencias y cheques.

Es importante destacar que este cálculo excluye formalmente cualquier operación vinculada al mercado de derivados financieros.

Este reporte permite a los agentes económicos y al público general contar con un marco de referencia oficial y estable para sus operaciones de cambio durante este domingo 21 de diciembre, garantizando transparencia en el flujo de divisas que caracteriza la temporada navideña.