Dólar en República Dominicana: esta es la tasa oficial para hoy sábado

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Banco Central de la República Dominicana informó que al cierre del viernes 13 de marzo de 2026 la tasa de cambio oficial del dólar estadounidense quedó fijada en RD$60.8499 para la compra y RD$61.3536 para la venta.

Estas cifras corresponden al promedio ponderado de las operaciones realizadas en el mercado spot, que incluye transacciones en efectivo, transferencias y cheques.

De acuerdo con la entidad monetaria, estos valores servirán de referencia para las operaciones de la institución durante el fin de semana y se mantendrán vigentes hasta el lunes 16 de marzo.

La normativa vigente establece que la tasa de compra será utilizada para la revaluación diaria de los activos y pasivos en moneda extranjera.

Con este comportamiento, el dólar se mantiene estable en torno a los RD$61 por unidad, marcando la pauta para las operaciones comerciales y financieras durante este sábado en el país.