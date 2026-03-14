Mercado cambiario
Dólar en República Dominicana: esta es la tasa oficial para hoy sábado
El Banco Central informó que la moneda estadounidense se mantiene estable en torno a los RD$61 y que la referencia estará vigente hasta el lunes 16 de marzo
El Banco Central de la República Dominicana informó que al cierre del viernes 13 de marzo de 2026 la tasa de cambio oficial del dólar estadounidense quedó fijada en RD$60.8499 para la compra y RD$61.3536 para la venta.
Estas cifras corresponden al promedio ponderado de las operaciones realizadas en el mercado spot, que incluye transacciones en efectivo, transferencias y cheques.
De acuerdo con la entidad monetaria, estos valores servirán de referencia para las operaciones de la institución durante el fin de semana y se mantendrán vigentes hasta el lunes 16 de marzo.
La normativa vigente establece que la tasa de compra será utilizada para la revaluación diaria de los activos y pasivos en moneda extranjera.
Con este comportamiento, el dólar se mantiene estable en torno a los RD$61 por unidad, marcando la pauta para las operaciones comerciales y financieras durante este sábado en el país.
Opinión
El sube y baja del dólar
Ramón Núñez Ramírez