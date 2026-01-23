¿Sube o baja?
Dólar en República Dominicana: tasas de compra y venta para hoy 23 de enero 2026
Las tasas de cambio del Dólar hoy: RD$62.6657 para compra y RD$63.1140 para venta, según el Banco Central.
El Banco Central de la República, informó que las tasas de cambio para la compra y venta del Dólar Estadounidense, para este 23 de enero de 2026, son de RD$62.6657/US$ y RD$63.1140/US$, respectivamente.
La entidad subrayó que estas tasas son el promedio ponderado de las transacciones del mercado spot (efectivo, transferencias y cheques) para el día de hoy y excluyen operaciones en el mercado de derivados financieros.
Asimismo, señaló que, de acuerdo a la Undécima Resolución de la Junta Monetaria de fecha 14 de agosto de 2003, la tasa de cambio a ser utilizada para la revaluación diaria de activos y pasivos en moneda extranjera será la referida tasa de compra del mercado spot.