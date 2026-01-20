Dos negocios se robaban la luz Higüey

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE), en coordinación con la Superintendencia de Electricidad (SIE) y técnicos de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste), ejecutó por segunda vez una intervención en una fábrica de productos lácteos ubicada en la carretera Villa Hortensia–El Seibo, en la comunidad Hato de Mana, provincia La Altagracia.

En la misma jornada también fue fiscalizado el negocio MOFO-JHON, localizado en el sector Los Rosales, municipio de Higüey.

Durante las inspecciones, los equipos técnicos detectaron graves irregularidades en las acometidas eléctricas, así como manipulación intencional del sistema de medición.

Como resultado de estas anomalías, se estimó una energía no facturada de 80,996 kWh, lo que representa un perjuicio económico aproximado de RD$1,082,389 para la empresa distribuidora.