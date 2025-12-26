DP World invierte más de RD$1.2 MM en capacitación

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

DP World en República Dominicana celebró la graduación del Programa de Capacitación para Microempresarios y Jóvenes, una iniciativa que fortalece la economía local y promueve la inclusión social en comunidades cercanas al puerto de Caucedo.

Este proyecto, que contó con una inversión de RD$1,270,000, marca la culminación de un proceso formativo diseñado para transformar vidas mediante educación y oportunidades sostenibles.

Durante varios meses, 30 microempresarios informales, principalmente fritureras y pequeños comercios, y 29 de sus hijos, participaron en un ciclo de cuatro módulos especializados: gestión básica de microempresas, educación financiera y planificación, formalización de negocios y conexiones con instituciones de financiamiento.

Las capacitaciones se desarrollaron en comunidades estratégicas de Boca Chica, incluyendo Barrio Andrés, Sinai o de las Américas, INVI-CEA, Respaldo El Brisal, Miramar, La Cachaza, Monte Adentro y La Ceiba.