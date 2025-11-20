DP World RD recibe premio exportador

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

DP World en República Dominicana fue galardonada con el premio “Servicio al Sector Exportador para el Sector Privado”, otorgado por la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo), en reconocimiento a su compromiso con el fortalecimiento del comercio exterior y el desarrollo económico del país.

Durante la ceremonia, Manuel Martínez, CEO de las operaciones de la empresa en el país, expresó su agradecimiento y reafirmó la visión de la organización. “Este reconocimiento nos llena de orgullo y nos compromete aún más a seguir trabajando por el desarrollo de esta nación e incidiendo en el sector exportador. Queremos agradecer a Adoexpo, a su presidente Karel Castillo y a su junta directiva por resaltar el trabajo de nuestra organización.

Este galardón resalta la labor de DP World como socio estratégico en el impulso de las exportaciones dominicanas, ofreciendo soluciones logísticas innovadoras y eficientes.