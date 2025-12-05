DP World realiza inversiones estratégicas en seguridad

Publicado por Amarilis Castro Creado: Actualizado:

DP World en República Dominicana continúa con sus planes de expansión en el país, acompaño de importantes inversiones para elevar sus sistemas de seguridad y la agilización de sus operaciones.

Como parte de su estrategia para fortalecer la protección de la cadena de suministro, esa terminal portuaria, ubicada en Punta Caucedo, recibirá en el primer trimestre del 2026 un nuevo scaner con una inversión de US$20 millones, que se suma a otros cuatro que ya están operando en coordinación con la Dirección General de Aduanas (DGA).

Durante un recorrido por la terminal, el director senior de Seguridad Física de la empresa, César Cabrera, destacó que DP World en República Dominicana es un ecosistema único en la región, ya que es la única terminal de sus operaciones en América donde convergen puerto, logística y manufactura en una zona económica integrada.

Resaltó, además el impacto y liderazgo en el país que tiene la empresa, con una inversión actual superior a US$700 millones, la cual ha transformado la operación portuaria y logística del país, contribuyendo a un incremento aproximado del 50% en ingresos aduaneros y fortaleciendo la economía nacional.

Puntualizó que la seguridad en la terminal se sustenta en inversiones robustas que combinan tecnología avanzada, infraestructura moderna y capacitación especializada.

Citó la instalación de tres escáneres con tecnología de rayos X, capaces de realizar hasta 70 inspecciones por hora, reduciendo tiempos y costos sin afectar la eficiencia operativa.

También más de US$20 millones destinados a sistemas de monitoreo con inteligencia artificial y tecnología avanzada para trazabilidad y alertas inmediatas; US$2 millones en programas de formación continua para personal de seguridad física.

Además, US$66.6 millones en infraestructura, digitalización y mejoras en seguridad, procesos internos preventivos y unos US$1 millón y US$1.5 millones en sistema de ciberseguridad avanzada.