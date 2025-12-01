E desur reactiva Chatbot Luz

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Edesur Dominicana reactivó el servicio de Chatbot Luz, un asistente digital que permite la interacción con sus clientes a través de mensajes de texto de forma rápida y segura.

La herramienta informática ofrece a los usuarios la posibilidad de gestionar varias solicitudes sin tener que trasladarse, como consultar su balance y pagar su factura, verificar el estado del servicio y conocer los puntos de pagos autorizados.

Los clientes podrán conocer detalles de otros servicios disponibles, obtener copia de su factura, consultar su Teleconsumo, revisar el estado de sus reclamaciones o comunicarse con un representante de atención al cliente. Los usuarios pueden acceder a Chatbot Luz al escribir a través de la aplicación de WhatsApp al 809-683-9393 y seleccionar la opción de su preferencia.