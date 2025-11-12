Economía está en fase desaceleración profunda y atípica

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

La economía dominicana está en fase de desaceleración profunda y atípica, afirmó ayer el director de la firma Analytica y de la Escuela de Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Raúl Ovalle.

Precisó que se trata de una desaceleración profunda, debido a que la economía está acostumbrada a crecer entre 4.5 % y 5 % anual y que durante los primeros nueve meses de este año ha crecido menos del 3%.

Agregó que la desaceleración es atípica, porque en la última década, salvo la pandemia del Covid-19, el país no ha tenido un proceso de desaceleración como la actual.

Ovalle hizo los señalamientos al dictar una conferencia sobre “Panorama Macroeconómico y Perspectivas Económicas” durante un desayuno de la firma de corredores de seguros QAsesores.

Expresó que piensa, al igual que los inversionistas que visualiza una recuperación de la economía para el 2026, que República Dominicana recuperará su sitial de economía de mayor crecimiento en la región.

Consideró que a la economía le queda un trimestre adicional de desaceleración antes de llegar a un proceso de recuperación en el 2026.

Estimó que la reforma fiscal es necesaria, pero si las autoridades decidieron aplicarla en el 2026, la recuperación del próximo año podría retrasarse.

Cree que una reforma integral podría generar recursos necesarios para cerrar las importantes brechas sociales y de infraestructura.