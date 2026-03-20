Economista advierte “alta presión” fiscal por el petróleo y hace recomendaciones al Gobierno

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

El economista Franklin Vásquez advirtió que el Gobierno dominicano enfrenta una “encrucijada de alta presión” ante la “volatilidad extrema” del mercado petrolero internacional, provocada por tensiones geopolíticas entre Irán, Israel y Estados Unidos, así como por el temor a un eventual cierre del Estrecho de Ormuz, lo que podría traducirse en mayores sacrificios fiscales o ajustes en los precios de los combustibles en el corto plazo.

El especialista recordó que históricamente el Gobierno ha operado bajo un “techo de sacrificio fiscal" para evitar alzas bruscas en los combustibles. Sin embargo, advirtió que si el crudo West Texas Intermediate (WTI) se mantiene por encima de los 80 dólares, la brecha entre el precio real del mercado y el precio congelado seguirá ampliándose.

“Mantener el congelamiento hoy representaría un sacrificio fiscal estimado en más de 600-800 millones de pesos semanales, algo que no sabemos si se puede mantener”, puntualizó.

Asimismo, Vásquez considera “altamente probable que el Gobierno anuncie un mantenimiento de los precios de los combustibles para la semana entrante”, aunque esto implique asumir una mayor deuda con los importadores o aplicar aumentos marginales en los productos no subsidiados (Avtur, Fuel Oil), con el objetivo de proteger la gasolina premium y el gasoil regular y evitar un choque inflacionario directo en el transporte.

No obstante, alertó que cualquier decisión de aumento tendría efectos “multidimensionales” sobre la economía: “a) Efecto Cascada en la Inflación: El combustible es un insumo transversal. Un aumento impactaría inmediatamente el IPC a través de los costos de transporte de carga (alimentos) y pasajeros; b) Presión sobre el Tipo de Cambio: La mayor demanda de divisas para importar crudo caro presiona el valor del peso dominicano, que ya ha mostrado una ligera apreciación estacional este mes; c) La clase media, que no recibe subsidios directos (como Bonogas), sentiría el impacto inmediato en su flujo de caja mensual, y d) El sector transporte (FENATRADO, CONATRA) suele reaccionar con ajustes de tarifas, lo que genera fricción social”.

Acciones estratégicas

Ante la inminencia de un choque externo prolongado, el economista recomendó a las autoridades dominicanas adoptar las siguientes acciones estratégicas:

Sincerización Gradual vs. Choque: Si el crudo proyecta mantenerse por encima de los $90 USD, es preferible realizar ajustes marginales semanales que un aumento brusco mensual.

Focalización del Subsidio: Migrar del subsidio generalizado (que beneficia también a los vehículos de lujo) hacia un esquema de subsidio directo al transporte público y de carga mediante tarjetas inteligentes.

Comunicación de Crisis: Publicar diariamente la "brecha de subsidio" para que la población comprenda el costo que el Estado está absorbiendo para evitar que el galón llegue a los RD$350.

Finalmente, exhortó evaluar urgentemente la contratación de derivados financieros para fijar precios de compra a futuro, mitigando la volatilidad del conflicto Irán-Israel.

Las medidas son pragmáticas

En cuanto a las medidas anunciadas la noche del jueves por el Gobierno para mitigar los efectos de la guerra en el Medio Oriente, Franklin Vásquez afirmó que son pragmáticas, pero dependen de la duración del conflicto.

“El anuncio de garantizar el inventario de hidrocarburos y granos básicos (maíz, trigo, soya) es vital para la seguridad alimentaria. El énfasis en proteger las cadenas de suministro de insumos agrícolas previene una crisis alimentaria a mediano plazo. La alineación con socios regionales y EE. UU. (como vimos en la reunión con Trump) busca asegurar rutas de suministro alternativas frente a posibles bloqueos logísticos globales”, pronunció.

Continuó: “Las medidas se basan en un gasto público extraordinario. Si el conflicto entre Irán e Israel se prolonga más de un trimestre, el Gobierno podría verse obligado a una reformulación presupuestaria agresiva, afectando la inversión pública en sectores como el Agua y Saneamiento”.

El experto señaló que el plan responde a factores externos que la República Dominicana no controla y que su efectividad dependerá de la estabilidad del dólar y de que el precio del barril no escale a los 120 dólares, un escenario en el que ningún subsidio local sería sostenible.

“El monitoreo permanente y cercano al conflicto bélico es fundamental, de modo que las medidas que se tomen sean oportunas, adecuadas y pertinentes. De hecho, debería crearse una COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE CRISIS, con la participación del Ministerio de Hacienda y Economía, el Banco Central de la República Dominicana y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, la cual debe estar dirigida por la Presidencia de la República”, concluyó.