Economista analiza los desafíos que enfrenta RD actualmente

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El economista Juan Ramón Mejía Betances advirtió que los planes de austeridad del gobierno dominicano, en especial la reducción de fondos a los partidos políticos, ponen en riesgo la equidad democrática y la confianza institucional.

Recordó que la asignación presupuestaria a las organizaciones políticas fue fruto de la lucha de José Francisco Peña Gómez, con el objetivo de garantizar igualdad de condiciones entre oposición y oficialismo. “Si se recortan estos recursos, se abre la puerta al financiamiento ilícito, incluso del narcotráfico”, señaló en una entrevista en el programa Telematutino 11 de Telesistema.

El especialista criticó además que la publicidad estatal supere en monto al presupuesto de justicia y del Congreso, lo que refleja un desequilibrio en las prioridades nacionales. “Antes de tocar los fondos de los partidos, deberían revisarse otras partidas”, afirmó.

Otro de los puntos cuestionados fue la falta de continuidad en obras públicas, con proyectos iniciados y abandonados en distintas regiones, como carreteras en Pedernales. Para Mejía, esta práctica erosiona la confianza ciudadana y retrasa el desarrollo regional.

Respecto a la Estrategia Nacional de Desarrollo, aprobada en 2010, lamentó que haya quedado relegada y fusionada con Hacienda, perdiendo su visión de futuro. “Hoy no existe una verdadera planificación nacional”, subrayó.

Entrevista: Lic. Juan Ramón Mejía Betances, Economista

En materia de minería y seguridad jurídica, advirtió que las decisiones improvisadas afectan la inversión extranjera, el turismo y hasta la estabilidad de los fondos de pensiones. “Las empresas necesitan reglas claras y estudios ambientales previos, no improvisaciones”, puntualizó.

Finalmente, Mejía insistió en que la confianza institucional depende de una planificación coherente y de reglas claras para comunidades y empresas. Sin ellas, dijo, el país seguirá enfrentando incertidumbre y pérdida de oportunidades de desarrollo.