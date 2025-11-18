Economista asegura: crisis de confianza golpea a los partidos políticos dominicanos

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El economista y consultor político Manuel Moisés Montás advirtió que la República Dominicana atraviesa una profunda crisis de confianza hacia los partidos políticos, marcada por la apatía ciudadana y el desencanto generalizado con la clase dirigente.

Sus declaraciones fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa Uno+Uno, transmitido por Teleantillas, donde presentó reflexiones contenidas en su libro La voluntad de poder.

Montás explicó que la apatía es el primer síntoma de la desconfianza, pero alertó que puede transformarse en enojo y dar paso a experimentos políticos que deriven en tiranías. “La política no puede banalizarse; requiere preparación y responsabilidad”, señaló, al insistir en que el verdadero rol de los partidos es transformar la sociedad y no limitarse a competir por cargos.

El consultor criticó las estructuras partidarias actuales, que calificó como copias de modelos obsoletos con rasgos militares y escasa democracia interna. Puso como ejemplo los intentos de reorganización del PLD y Fuerza del Pueblo, aunque subrayó que las nuevas fuerzas políticas no han logrado superar el cinco por ciento en elecciones debido a la falta de gerencia y financiación.

Montás sostuvo que la profesionalización de la política es indispensable para que los partidos puedan conectar con las demandas sociales en temas como salud, empleo y corrupción. “No basta un líder fuerte, se requiere administración sólida”, afirmó, al concluir que fortalecer la gestión interna es clave para garantizar estabilidad y representación ciudadana.